DÜNYA
27 Mart 2022 - 20:37

Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin adresi Türkiye oldu

Ukrayna-Rusya arasında devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze olarak Türkiye’de gerçekleştirileceği duyuruldu.

DÜNYA
27 Mart 2022 - 20:37
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Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin adresi Türkiye oldu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'inci günü geride kalırken Ukrayna2da çok sayıda sivil ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Çatışmalar devam ederken iki ülke arasındaki Müzakere görüşmeleri devam ediyor. Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan parlamento üyesi David Arakhamia sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağı duyururken konuya ilişkin, “Bugün videokonferans yoluyla yapılan müzakerelerde, bir sonraki turun yüz yüze olarak 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.



Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen müzakerelerin birkaç turu Belarus'un Brest bölgesinde yüz yüze olarak gerçekleştirilmiş daha sonra görüşmelerin çevrimiçi olarak devam etmesi kararı alınmıştı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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