DÜNYA
16 Eylül 2022 - 18:01

Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!

Rusya lideri Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Ukrayna savaşına değinen Putin, kendilerinin savaşı bitirmek istediklerini fakat Kiev'in savaşı devam ettirmek istediğini söyledi.

DÜNYA
16 Eylül 2022 - 18:01
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Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!


Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı başlattıkları savaşla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamaları dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin

Putin'den Kiev'e şok suçlama!



Ukrayna'ya karşı başlattıkları savaşı aslında bitirme taraftarı olduklarını söyleyen Rusta lideri Putin, savaşın bitmesi yönünde bir düşünceleri olduğunu fakat Ukrayna'nın savaşa devam etmek istediğini ifade etti.

Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin

Hindistan'ın Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin bazı endişelerinin farkında olduğunu vurgulayan Putin, Ukrayna tarafını suçladı ve Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Putin, konuşmasının devamında Kiev'in daha önceki tüm müzakereleri de reddettiğini hatırlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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