Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!







Putin'den Kiev'e şok suçlama!







Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı başlattıkları savaşla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamaları dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Ukrayna'ya karşı başlattıkları savaşı aslında bitirme taraftarı olduklarını söyleyen Rusta lideri Putin, savaşın bitmesi yönünde bir düşünceleri olduğunu fakat Ukrayna'nın savaşa devam etmek istediğini ifade etti.Hindistan'ın Ukrayna'daki ihtilafa ilişkin bazı endişelerinin farkında olduğunu vurgulayan Putin, Ukrayna tarafını suçladı ve Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Putin, konuşmasının devamında Kiev'in daha önceki tüm müzakereleri de reddettiğini hatırlattı.