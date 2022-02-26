DÜNYA
26 Şubat 2022 - 11:48

Ukrayna'ya saldıran Rusya'da ağır zaiyat: 3 bin 500'den fazla asker öldürüldü!

Ukrayna'ya savaş açan Rusya, ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamasında Rusya'nın savaşta ağır zaiyatlar verdiği ve 3 bin 500'den fazla asker öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA
26 Şubat 2022 - 11:48
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Ukrayna'ya saldıran Rusya'da ağır zaiyat: 3 bin 500'den fazla asker öldürüldü!
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında ülke genelinde yaşanan çatışmalarla birlikte Rusların ağır kayıplar verdiğini ve 3500'den fazla Rus askerinin de öldürülerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.








Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak, 200 Rus askerinin de esir alındığı yönünde bilgi paylaştıktan sonra ülkesindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamasında Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların devam ettiğini bildirdi.



Bu açıklamaların hemen ardından ise Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bir duyuru yaptı ve duyurusunda Rus birliklere ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı araç vurulduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan bölgelere ilave askeri birlikler yerleştirdiği yönünde kendilerine bilgi geldiğini belirtti.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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