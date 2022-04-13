Ukraynalı siviller imha ettikleri Rus tanklarının önünde zafer pozları verdi













Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın 49. Günü geride kalırken Rusya Ukrayna’ya karşı olan saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da Kiev çevresinden çekilmesi sonrasında Ukrayna güçleri birçok noktada kontrolü yeniden ele geçirdi.Başkent Kiev ile Jitomir'i bağlayan ana yol, yaşanan şiddetli çatışmaların izlerini taşırken kent adete kullanılmaz duruma geldi. Bölgede yol üzerinde köprüler yıkılırken, Rusya ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç da Ukrayna askerleri tarafından imha edildi. Rus askerlerinin çekildiği bölgeye dönen Ukraynalı siviller ise imha edilen ve üzerinde "V" sembolü yer alan tankın yanına gelerek "zafer" pozu verdi.