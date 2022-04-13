DÜNYA
13 Nisan 2022 - 11:32

Ukraynalı siviller imha ettikleri Rus tanklarının önünde zafer pozları verdi

Ukraynalı siviller, Ukrayna-Rusya arasında Kiev çevresinde yaşanan çatışmalarda imha edilen Rus tanklarının yanında zafer pozları verdiler.

DÜNYA
13 Nisan 2022 - 11:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ukraynalı siviller imha ettikleri Rus tanklarının önünde zafer pozları verdi
Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın 49. Günü geride kalırken Rusya Ukrayna’ya karşı olan saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da Kiev çevresinden çekilmesi sonrasında Ukrayna güçleri birçok noktada kontrolü yeniden ele geçirdi.




Başkent Kiev ile Jitomir'i bağlayan ana yol, yaşanan şiddetli çatışmaların izlerini taşırken kent adete kullanılmaz duruma geldi. Bölgede yol üzerinde köprüler yıkılırken, Rusya ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç da Ukrayna askerleri tarafından imha edildi. Rus askerlerinin çekildiği bölgeye dönen Ukraynalı siviller ise imha edilen ve üzerinde "V" sembolü yer alan tankın yanına gelerek "zafer" pozu verdi.




EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın yeni bir anlaşma taslağı gönderdiğini söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın yeni bir anlaşma taslağı gönderdiğini söyledi
Japonya'da yeni Kuş gribi paniği
Japonya'da yeni Kuş gribi paniği
Son Haberler
Tekirdağ'da korkunç olay! Havai fişekler kahvehaneye düştü
Tekirdağ'da korkunç olay! Havai fişekler kahvehaneye düştü
Korkunç olay! İşten çıkaran patronun yüzüne asit attı
Korkunç olay! İşten çıkaran patronun yüzüne asit attı
İslahiye'de pazarda belediye tezgahına büyük ilgi! Ucuz meyve ve sebzeye ilgi yoğundu
İslahiye'de pazarda belediye tezgahına büyük ilgi! Ucuz meyve ve sebzeye...
Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole uçtu
Başakşehir'de facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şarampole...
AFAD'tan uyarı! İstanbul sağanak yağışa teslim olabilir
AFAD'tan uyarı! İstanbul sağanak yağışa teslim olabilir
Dolandırıcılar İcra mesajları ile halkı dolandırmaya devam ediyor
Dolandırıcılar İcra mesajları ile halkı dolandırmaya devam ediyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın yeni bir anlaşma taslağı gönderdiğini söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın yeni bir anlaşma...
Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral
Girişimcilikte Genç Bir İsim : Burak Batuhan Saral
Japonya'da yeni Kuş gribi paniği
Japonya'da yeni Kuş gribi paniği
Tarihte bir ilk yaşandı! Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
Tarihte bir ilk yaşandı! Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı