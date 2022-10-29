GÜNDEM
29 Ekim 2022 - 17:31

'Ulaşılabilir fiyatlı olacak denmişti! TOGG'un satış fiyatı ve tarihi açıklandı: ÖTV detayı...

İlk yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikası açıldı. TOGG hakkında merak edilenler ortaya çıkarken TOGG ne kadara satılacak, kimler alabilir soruları yanıtlandı.

GÜNDEM
29 Ekim 2022 - 17:31
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'Ulaşılabilir fiyatlı olacak denmişti! TOGG'un satış fiyatı ve tarihi açıklandı: ÖTV detayı...


Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde seri üretime başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de Gemlik fabrikasında gerçekleştirilen açılış sonrasında Togg’a ilişkin merak edilenler ortaya çıktı. Togg satış fiyatı, kimlere satılacağı, renkleri gibi bilgiler açıklandı.

Herkes TOGG’a hayran kaldı

29 Ekim günü Gemlik’te seri üretimi başlayacak olan Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkacak. Seri üretimin tamamlanmasıyla Mart ayında satışa sunulması beklenen TOGG’un renkleri önceki gün açıklanmıştı.



TOGG’un renklerinde Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alındığı ve isimlerinin Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale olduğu ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise merakla beklenen TOGG’un en az yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağının altını çizerek, 2025 yılında da en az yüzde 65 yerliliğe sahip olacağını ifade etti.

Bu gelişmeler sonrasında TOGG’un satış fiyatı ve ilk kimlere satılacağına yönelik sorular merak edilmeye başlandı.

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TOGG satış fiyatı ne kadar, ön sipariş alınıyor mu?

TOGG’un seri üretime başlamasından hemen önce aracın fiyatı hakkında açıklama yapıldı. Bilindiği üzere Temmuz ayında yapılan düzenleme ile elektrikli otomobillerin ÖTV’sinde değişikliğe gidilmişti. TOGG’un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV diliminde yer aldığı ve fiyatının 910 bin lira olacağı tahmin ediliyordu. Bu tahminleri doğrulayan açıklama ise Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’dan gelmişti.

TOGG’un Üst Düzey Yöneticisi Gürcan Karakaş ise her seferinde bu otomobillerin ulaşılabilir fiyatta olacağını vurguluyordu. Temmuz ayında yapılan ÖTV düzenlemesiyle birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrah değeri 700.000 TL’yi aşmayan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10 olarak güncellenmişti.

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Bu değişiklikten sonra ise TOGG’un fiyatının da değişeceği belirtiliyor. Buna göre TOGG’un c-segment SUV modelinin RWD versiyonlarında yüzde 10, diğer AED sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV dilimine dahil olacak.

TOGG’un elektrikli aracının ne kadara satılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak fiyatın daha önce tahmin edildiği gibi 900 bin lira civarında olması bekleniyor. İç tasarımıyla büyüleyen TOGG C-SUV modelinin satışları Mart 2023’ten itibaren başlayacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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