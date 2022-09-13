Ülke genelinde bir buna zam gelmemişti! Netflix üyelik fiyatları dudak uçuklatıyor!







Netflix Zamlı Yeni Abonelik Ücretleri







Zam Kararı Netflix Tarafından Duyuruldu

Netflix Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda aldığı zam kararının ardından temel abonelik paketi 37,99 TL, standart paket 57,99 TL, özel paket ise 77,99 TL’ye çıkmıştı. Son yapılan zammın ardından abonelik fiyatlarına 13 Eylül 2022 tarihi itibariyle yine zam geldi.Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu: Temel paket 45,99 TL Standart paket 69,99 TL Özel paket ise tam 93,99 TL.Alınan zam kararına ilişkin Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada yapılacak olan zammın aşamalı bir şekilde yansıtılacağı belirtildi. Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamanın devamında ise yeni üye olacak kullanıcılara bu fiyatların geçerli olacağı ve mevcut üyeliği bulunanlara da bu zammın aşamalı bir biçimde sunulacağı söylendi. Mevcut üyelerin plan değişiklik talepleri olmadıysa, üyelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmadan 30 gün önce abonelere e-posta yoluyla bilgilendirme mesajı atılacağı aktarıldı. Bununla beraber yapılacak olan zamdan önce abonelere bilgilendirme mesajı gidecek.