Ülkede kahraman ilan edildi! Pakistan eski başbakanı İmran Han'ı kurtaran adam kahraman ilan edildi







SALDIRI KARŞISINDA ÖNE ÇIKTI





KAHRAMAN İLAN EDİLDİ







Destekçileriyle birlikte başkent İslamabad'a yürüyen Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan çıkan kurşunlarla yaralanan Han, ambulansa götürüldü ve korumalar saldırgana ateş açtı.Han2ın öldürülmesinden sonra ne olduğu kısa sürede anlaşıldı. Videodaki kişinin silahlı saldırgana direnmeye çalıştığı ve tüm riskleri aldığı görülebiliyordu. Saldırgan saldırıyı engellemeyi başardıktan sonra, saldırgan tekrar ateş açamadan bölgeden kaçmak durumunda kaldı.İmran Han'ın saldırısını durduran kişi, olayın ardından ülkede kahraman ilan edildi. Pakistan halkı, saldırgana karşı duran ve "ödül" talep edilen kişiye şükranlarını dile getirdi.