Ülkemizde yaşanan garip olayların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul'da durağa asılan ilan insanlara Breaking Bad dizisini hatırlattı







İstanbul Beylikdüzü'ne asılan iş ilanı







İstanbul Beylikdüzü'nde bir hastanenin karşısındaki durağa asılan iş ilanı sosyal medya kullanıcılarına Breaking Bad dizisini anımsattı. İlan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Peki ilanın içeriği nedir? İlan ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan hastanenin karşısındaki bir durağa iletişim ismini Agah Sır olarak veren bir vatandaş bir iş ilanı astı. İş ilanının içeriğinde 'Çamaşırhanemizin alt katındaki laboratuvarımızda çalıştırılmak üzere işinin ehli bir kimya öğretmeni arıyoruz. Kanser hastalığına yakalanmış olması da tercih sebebidir.' cümleleri var. Bu şekilde verilen ilan vatandaşlara internetin en çok izlenen dizilerinden Breaking Bad dizisini hatırlattı.Breaking Bad dizisinde Walter White karakteri 50 yaşındadır ve bir gün akciğer kanseri olduğunu öğreniyor ve kısa zaman içinde öleceğini düşünüyor. White'ın tek amacı ise öldükten sonra ailesine para bırakabilmek. Daha sonra ise yolu eski öğrencilerinden Jesse Pinkman ile kesişiyor ve beraber uyuşturucu üretmeye başlıyorlar.