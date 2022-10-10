Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!







ZELENSKY: "BİZİ YERYÜZÜNDEN SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR!"











Bir süredir Rusya'nın ablukası altına alınan Ukrayna'nın kalbi Kiev bombalandı. Kiev yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Ukrayna medyası Lviv ve Dnipro kentlerinde saldırıların gerçekleştiğini bildirdi. İlk haberlere göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'e düzenlenen son saldırıda sekiz kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını söyledi. Kiev'de fırlatılan roketlerden biri güvenlik güçlerinin işgal ettiği bir sokağa indi. Başkan Zelensky'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından sadece Kiev'de değil birçok şehirde meydana gelen saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Ukrayna lideri Zelenskiy, saldırılara ilişkin açıklamasında 'Rusya'nın başlattığı savaşın 229. gününde bizi yok edecekler ve yeryüzünden silecekler.' ifadelerini kullandı. Zaporijya'da yaşayan halkın henüz evlerinde uyurken, bazıları işlerine giderken saldırıya uğradıklarını belirten Zelenskiy, can kayıpları haberlerinin geldiğini ve halkın sığınıklarından kesinlikle ayrılmamalarını istedi. Zelenskiy'nin açıklaması sonrası bir açıklamada Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan geldi. Reznikov, terör füzeleri başkentin kalbine isabet etse bile ülkesinin cesaretinin asla kaybolmayacağını söyledi.