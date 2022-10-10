DÜNYA
10 Ekim 2022 - 11:29

Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başken Kşiev'in vurulması sonrası bir açıklama yaptı ve Rusya'ya karşı çok sert söylemlerde bulundu. Rusya'nın bu saldırılarla işe giden insanları öldürdüğünü söyleyen Zelensky, halkına 'Tutunalım ve güçlü olalım.' çağrısında bulundu.

DÜNYA
10 Ekim 2022 - 11:29
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Ülkesinin başkentine saldırılan Zelensky'den 'Bizi yok edecekler' dediği Rusya'ya sert tepki!


Bir süredir Rusya'nın ablukası altına alınan Ukrayna'nın kalbi Kiev bombalandı. Kiev yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ukrayna medyası Lviv ve Dnipro kentlerinde saldırıların gerçekleştiğini bildirdi. İlk haberlere göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'e düzenlenen son saldırıda sekiz kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını söyledi. Kiev'de fırlatılan roketlerden biri güvenlik güçlerinin işgal ettiği bir sokağa indi. Başkan Zelensky'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.

ZELENSKY: "BİZİ YERYÜZÜNDEN SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR!"

Vladimir Zelensky



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından sadece Kiev'de değil birçok şehirde meydana gelen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, saldırılara ilişkin açıklamasında 'Rusya'nın başlattığı savaşın 229. gününde bizi yok edecekler ve yeryüzünden silecekler.' ifadelerini kullandı. Zaporijya'da yaşayan halkın henüz evlerinde uyurken, bazıları işlerine giderken saldırıya uğradıklarını belirten Zelenskiy, can kayıpları haberlerinin geldiğini ve halkın sığınıklarından kesinlikle ayrılmamalarını istedi.

Zelenskiy'nin açıklaması sonrası bir açıklamada Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan geldi. Reznikov, terör füzeleri başkentin kalbine isabet etse bile ülkesinin cesaretinin asla kaybolmayacağını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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