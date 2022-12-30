GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 17:07

Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara'da düzenlenen saldırıda öldürüldü!

Ülkü Ocaklarının eski başkanlarından Sinan Ateş, Ankara'da bir silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş'in hayatını kaybettiği bildirildi.

GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 17:07
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Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara'da düzenlenen saldırıda öldürüldü!


Ankara'nın Çankaya ilçesinde korkunç br olay yaşandı. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, burada uğradığı bir silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Sinan Ateş ile ve arkadaşı Selman Bozkurt'un ilçeye bağlı Kızılmak Mahalesinde bulunan apartmanından çıkarken motosikletlilerin saldırısına uğradığı bildirilirken düzenlenen saldırıda Sinan Ateş'in baş bölgesinden arkadaşı Selman Bozkurt'un da omzundan yara aldığı öğrenildi.



Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş

SİNAN ATEŞ'E HAİN PUSU

Yapılan ihbarın hemen ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Sinan Ateş, apar topar ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınmak istenen Sinan Ateş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş

Olaydan hemen sonra hızla olay yerinden kaçan motosikletli zanlının yakalanması için polis ekipleri bir çalışma başlatırken Sinan Ateş'in cenazesinin yarın öğlenden sonra memleketi Bursa'ya götürüleceği ve burada toprağa verileceği bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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