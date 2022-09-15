EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 14:07

Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX ziyaretçilere kapılarını açtı

Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX, ziyaretçilerine kapılarını açtı. 700 firmanın katıldığı fuara, 37 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Ayrıca, fuar boyunca 1 milyar doların üzerinde ticaret gerçekleşmesi öngörülüyor.

EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 14:07
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Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZUCHEX ziyaretçilere kapılarını açtı


Bu yıl 32'incisi düzenlenen Ev ve Mutfak Eşyaları fuarı Zuchex kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda, sofra ve mutfak eşyaları, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları ve bahçe aksesuarları, ev eşyaları, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletleri kategorilerinde en yeni koleksiyonlar ve 2023 tasarımları bir arada sergilenecek. Tarsus Türkiye tarafından, Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 32'ncisi düzenlenen fuar, yurt içi ve ülke dışından 700 katılımcı firma ile yaklaşık 37 bin satın almacıya ev sahipliği yapacak. ZUCEX 2022, Yılsonuna kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü'ne yeni ticaret fırsatları, alternatif satış kanalları ve farklı pazarlara açılma şansı sunacak.

Fuar, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kopuz, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz ve Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur ile katılımcı firma yöneticileri ve sektör temsilcilerinin hazır bulunacağı törenle kapılarını açıtı.



“Zuchex 2022, dünyada yılın en büyük ev ve mutfak eşyaları sektör buluşması olacak”
Bu yıl Zuchex'in, dünya ev ve mutfak eşyaları endüstrisine hitap eden uluslararası ölçekteki en büyük fuar olacağını vurgulayan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak suretiyle dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce satın almacı, katılımcımız olan pazar lideri marka ve üreticilerin en yeni tasarımlarını, en avantajlı koşullarla tedarik edebilecek. Katılımcı firmalarımız da Zuchex 2022 ile birlikte kendilerine yeni satış kanalları açarak, eşsiz ticaret fırsatları yakalayacak. Zuchex'in, sektörün tüm paydaşlarına, yeni bir bakış açısı sunacak. Üretici, ihracatçı ve distribütör firmaların, zincir mağaza satın almacılarının, bağımsız perakendecilerin, toptancı ve perakendeci kuruluşların, otel ve restoran işletmecilerinin, catering ve organizasyon şirketlerinin, kurumsal hediyelik eşya satın almacılarının, kısacası bu alanda faaliyet gösteren tüm profesyonellerin, Zuchex 2022'yi mutlaka ziyaret etmelerini gerekiyor” diye konuştu.

Fuar kapsamında ünlü şef Rüzgar Sünbül, üniversitelerin aşçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerle birlikte dört gün süren bir workshop düzenliyor. Şef Rüzgar Sünbül, fuar alanına kurulan özel mutfakta, katılımcı firmaların inovatif pişirme ürünlerini kullanarak hazırladığı birbirinden lezzetli tarifleri, yine fuardaki firmaların 2022-2023 koleksiyonlarına ait sunum ekipmanları eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Fuar 18 Eylül Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Uğur Çetin - İsmail Coşkun

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Haber Editörü
Haber Editörü
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