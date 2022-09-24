Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarına devam etti













Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın bir kısmı basına açık olarak meydana geldi. Ümit Milli Takım oyuncularından Ravil Tagir'in A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi ve Tiago Çukur'un da antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı kadroya Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Roda'dan Ali Barak alındı.