Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın bir kısmı basına açık olarak meydana geldi. Ümit Milli Takım oyuncularından Ravil Tagir'in A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi ve Tiago Çukur'un da antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı kadroya Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Roda'dan Ali Barak alındı.Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın
SPOR
24 Eylül 2022 - 07:45
Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
SPOR
24 Eylül 2022 - 07:45
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