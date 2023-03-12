Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayını açıkladı!

Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ yeni koalisyonu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerini temsil edecek olan adaylarını açıkladı. Alınan karara ilişkin açıklama yapan Özdağ, Ata İttifakı'nın yeni cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu duyurdu.
2023 SEÇİMLERİNDE ATA İTTİFAKININ ADAYI SİNAN OĞAN OLDU
Ümit Özdağ, ATA koalisyonunun cumhurbaşkanı adaylığı açıklarken adatlık imza töreninin saat 14.00'te Zafer Partisi genel merkezinde gerçekleştirileceğini söyledi. Özdağ, açıklamasında "1921 Anayasasını savunan iki koalisyon karşısında Türk milleti çaresiz değildir, şimdi ATA İttifakı vardır.” dedi.