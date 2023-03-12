SİYASET
12 Mart 2023 - 11:56

Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayını açıkladı!

Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ, yaptığı bir son dakika duyurusunda ATA İttifakı'nın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak aday göstereceği ismi açıkladı.

SİYASET
12 Mart 2023 - 11:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayını açıkladı!


Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ yeni koalisyonu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerini temsil edecek olan adaylarını açıkladı. Alınan karara ilişkin açıklama yapan Özdağ, Ata İttifakı'nın yeni cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu duyurdu.

2023 SEÇİMLERİNDE ATA İTTİFAKININ ADAYI SİNAN OĞAN OLDU

Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayını açıkladı

Zafer Partisi tarafından başlatılan ittifak çatısına ilk olarak Adalet Partisi ve Doğru Parti katılmıştı. Daha sonrasında ittifaka Türkiye İttifakı Partisi ile Ülkem Partisi’de dahil oldu. Yapılan görüşmeler sonrasında ittifak çatısının adı ATA İttifakı olarak belirlenirken Ata Koalisyonu'nun cumhurbaşkanı adayı olareak ise Sinan Oğan olmasına karar verildi.



Ümit Özdağ, ATA koalisyonunun cumhurbaşkanı adaylığı açıklarken adatlık imza töreninin saat 14.00'te Zafer Partisi genel merkezinde gerçekleştirileceğini söyledi. Özdağ, açıklamasında "1921 Anayasasını savunan iki koalisyon karşısında Türk milleti çaresiz değildir, şimdi ATA İttifakı vardır.” dedi.

Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayını açıkladı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ