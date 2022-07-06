Ümit Özdağ Gitmiyorum Belgeseli izle













"Gitmiyorum diyorlar"

Bir süredir sığınmacılar ve ilgili bazı çalışmalar başlatan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyelilerin kendi ülkelerini gitmeyeceklerini gösterdiği bir belgesel hazırladı. Özdağ'ın 'Gitmiyorum' adını taşıyan belgeseli son günlerin en çok izlenen videosu oldu. Videoda, ilk olarak Suriyeliler, Mersinlilere soruluyor ve halk Suriyelilerden duydukları rahatsızlıkları bu sorular karşısında dile getiriliyorlar. Mersin’de yaşayan ve yıllardır ülkelerine geri dönmeyen Suriyelilerin kent genelinde giderek fazlalaştıkları söyleniyor.Zafer partisi lideri, Ümit Özdağ'ın 'Gitmiyorum' adını verdiği belgeseli, Suriyelilerin çoğunluk olarak yaşadığı Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Hatay’da geçiyor. Yıllar önce Türkiye’ye gelen ve ger dönmeye niyetleri olmayan sığınmacıların bu kararlarını beyan ettikleri belgeselde ayrıca, illerin nüfus sayıları ve yerli ve Suriyeli nüfus oranları da aktarılıyor. Gitmiyorum adı verilen belgeselde aralarında konuşan kişiler, Ümit Özdağ dışındaki siyasilerin Suriyelileri ülkelerine geri gönderme konusunda yeterli derecede güçlü bir irade ortaya koyamadıklarını dile getiriyor. Belgeselin sonunda ise Ümit Özdağ bir konuşma yapıyor ve "İşte görüyorsunuz Suriyeliler gitmiyorum diyorlar. Ancak biz onları Türkiye’nin dostları olarak göndereceğiz" ifadelerini kullanıyor. Suriyelilerin Türkiye’den ayrılarak ülkelerine geri dönmek istemediklerini açıkça beyan ettikleri Gitmiyorum başlıklı belgeseli full izlemek içinlinkini kullanabilirsiniz.