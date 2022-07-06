Bir süredir sığınmacılar ve ilgili bazı çalışmalar başlatan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyelilerin kendi ülkelerini gitmeyeceklerini gösterdiği bir belgesel hazırladı. Özdağ'ın 'Gitmiyorum' adını taşıyan belgeseli son günlerin en çok izlenen videosu oldu. Videoda, ilk olarak Suriyeliler, Mersinlilere soruluyor ve halk Suriyelilerden duydukları rahatsızlıkları bu sorular karşısında dile getiriliyorlar. Mersin’de yaşayan ve yıllardır ülkelerine geri dönmeyen Suriyelilerin kent genelinde giderek fazlalaştıkları söyleniyor.
GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 12:56
Ümit Özdağ Gitmiyorum Belgeseli izle
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusundaki girişimleri devam ediyor. Konuyla bir belgesel hazırlayan Özdağ'ın yayınladığı video büyük ses getirdi. İşte, büyük ilgi gören 'Ümit Özdağ Gitmiyorum Belgesel'i..
GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 12:56