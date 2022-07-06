GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 12:56

Ümit Özdağ Gitmiyorum Belgeseli izle

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusundaki girişimleri devam ediyor. Konuyla bir belgesel hazırlayan Özdağ'ın yayınladığı video büyük ses getirdi. İşte, büyük ilgi gören 'Ümit Özdağ Gitmiyorum Belgesel'i..

GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 12:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ümit Özdağ Gitmiyorum Belgeseli izle


Bir süredir sığınmacılar ve ilgili bazı çalışmalar başlatan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyelilerin kendi ülkelerini gitmeyeceklerini gösterdiği bir belgesel hazırladı. Özdağ'ın 'Gitmiyorum' adını taşıyan belgeseli son günlerin en çok izlenen videosu oldu.

Videoda, ilk olarak Suriyeliler, Mersinlilere soruluyor ve halk Suriyelilerden duydukları rahatsızlıkları bu sorular karşısında dile getiriliyorlar. Mersin’de yaşayan ve yıllardır ülkelerine geri dönmeyen Suriyelilerin kent genelinde giderek fazlalaştıkları söyleniyor.



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

"Gitmiyorum diyorlar"

Zafer partisi lideri, Ümit Özdağ'ın 'Gitmiyorum' adını verdiği belgeseli, Suriyelilerin çoğunluk olarak yaşadığı Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Hatay’da geçiyor. Yıllar önce Türkiye’ye gelen ve ger dönmeye niyetleri olmayan sığınmacıların bu kararlarını beyan ettikleri belgeselde ayrıca, illerin nüfus sayıları ve yerli ve Suriyeli nüfus oranları da aktarılıyor.

Gitmiyorum adı verilen belgeselde aralarında konuşan kişiler, Ümit Özdağ dışındaki siyasilerin Suriyelileri ülkelerine geri gönderme konusunda yeterli derecede güçlü bir irade ortaya koyamadıklarını dile getiriyor. Belgeselin sonunda ise Ümit Özdağ bir konuşma yapıyor ve "İşte görüyorsunuz Suriyeliler gitmiyorum diyorlar. Ancak biz onları Türkiye’nin dostları olarak göndereceğiz" ifadelerini kullanıyor.

Suriyelilerin Türkiye’den ayrılarak ülkelerine geri dönmek istemediklerini açıkça beyan ettikleri Gitmiyorum başlıklı belgeseli full izlemek için 'https://www.youtube.com/watch?v=89M6bG5L6UQ&t=36' linkini kullanabilirsiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Haberler
4539 nitelik kodu nedir? 4539 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4539 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4539 nitelik kodu nedir? 4539 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4539...
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4558 nitelik kodu nedir? 4558 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4558...
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Vodafone bayram hediyesi 3GB bedava internet
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz 2022 yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları
Çalışanların günlük yemek ve yol ücretleri artırıldı! Temmuz...
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?