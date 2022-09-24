GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 10:55

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki gerilim bitmiyor! Süre doldu diyen Özdağ, söz verdiği videoyu paylaştı..

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında başlayan gerilim devam ediyor. Bakan Soylu'nun kendisine yönelik kullandığı "Amerika'nın aparatı" sözleri hakkında kanıt isteyen Özdağ, verdiğim süre doldu diyerek saat 21.00'de bir video yayımladı.

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 10:55
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Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki gerilim bitmiyor! Süre doldu diyen Özdağ, söz verdiği videoyu paylaştı..


Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisine karşı "Amerikan paratı" sözlerini kanıtlamasını istedi ve kendisine bunu yapması için de bir hafta süre verdi. Özdağ, verdiğim süre doldu diyerek önce saat 21.00'i işaret etti ve o saat geldiğin de 10 dakikalık bir video yayımladı.

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu video

Bakan Soylu: 'Ümit Özdağ amerikan aparıtır, itibar etmeyiniz!'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisinin lideri Ümit Özdağ arasında gerginlik sürüyor. Özdağ, geçtiğimiz hafta Bakan Soylu ile telefonda sözlü küfürleşme yaşadıklarını öne sürmüştü. Bu iddialar üzerine konuşan Bakan Soylu ise Özdağ'ın gündeme gelmek için yalan dezenformasyon yaptığını söylemişti.

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu video

Ümit Özdağ'ın bir 'Amerikan apart' olduğunu söyleyen Bakan Soylu kendisinin bir operasyon çocuğu olduğunu ve hangi pozisyodan olduğunun da çok açık olduğunu ifade etti. Kimsenin Ümit Özdağ'a itibar etmemesini söyleyen Bakan Soylu'nun bu açıklamaları sonrası Ümit Özdağ, 16 Eylül tarihinde bir video paylaşarak videosunda bu iddiaları kanıtlamasını istediği Soylu'ya 1 hafta süre verdiğini söylemişti.

Ümit Özdağ saat 21.00'i işaret etti!

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için verdiği bir hafta yeni bir paylaşımda bulundu ve paylaşımında sürenin dolduğunu söyledi. Saat 21.00'da sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapacağını söyleyen Özdağ, yayınladığı videosunda Bakan Soylu'ya hiçbir şekilde geri adım atmayacağı mesajını verdi.

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu video

Süleyman Soylu'nun hem kendisine hem de partisine karşı yaptığı küfürlerin ve hakaretlerin yanı sıra anayasayı çiğneyip kendisini Hatay'a sokmadığını belirten Özdağ, istihbaratla takipte bulunmasının trolleri de arkasına alarak iftiralar atmasının nedeninin Zafer Partisi'nin sığınmacılarla ilgili politikalar olduğunu söyledi.

Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu video

Bakan Soylu arasında kişisel bir kavga olmadığında bahseden Özdağ, Zafer Partisi'ni terörize edip susturmak istediklerini vurguladı ve susup korkmayacaklarını ve asla geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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