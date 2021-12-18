Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölüm nedeni belli oldu!

17 Eylül günü boş bir arazide ölü olarak bulunan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intihar mı ettiği yoksa öldürüldü mü sorularına yanıt bulmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.
Başlatılan soruşturma kapsamında ise, yapılan incelemelerde Gülay Uygun'un cesedinin yanında buluna intihar notundaki parmak izlerinin Gülay Uygun ile eşleştiği görüldü. Gülay Uygun'un ölmeden önce eşini aradığı ve helallik istediği doğrulanırken avukatlarına da intihar etmek istediğine dair bir mesaj gönderdiği belirlendi.
Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın Gülay Uygun'un otopsi raporunda ateşli silah mermi çekirdeğinden yaralandığı ve bunun haricinde travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadığı belirtildi.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Gülay Uygun'un çalıştığı çocuk yetiştirme yurdunda çocukları gece hayatına yönlendirdiği ile ilgili kendisine yöneltilen iddialar ve oğlu Ümitcan Uygun'un işlediği cinayet ve ardından gelen TV programları nedeniyle ruhsal durumunun bozulduğu kaydedildi.
Gülay Uygun'un olayın yaşandığı yanına silah alarak evden çıktığı ve çağırdığı ticari taksiyle kırsal alana gittiği, buradan eşini arayıp helallik istedikten sonra avukatına mesaj göndererek haklarını helal etmelerini yazdığı belirlenirken Uygun'un daha sonra yanında getirdiği ateşli silah ile başına ateş ederek intihar ettiğinin aktarıldığı soruşturma dosyasında Gülay Uygun'un kendi iradesi ile hayatına son verdiği ifade edildi ve intihara teşebbüs eylemine yardımcı olan kimsenin olmaması, bu nedenle kimsede suç bulunmadığı anlaşılmasında dolayı da Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı için takipsizlik kararının verilmesine karar verildiği belirtildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında ise, yapılan incelemelerde Gülay Uygun'un cesedinin yanında buluna intihar notundaki parmak izlerinin Gülay Uygun ile eşleştiği görüldü. Gülay Uygun'un ölmeden önce eşini aradığı ve helallik istediği doğrulanırken avukatlarına da intihar etmek istediğine dair bir mesaj gönderdiği belirlendi.
Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın Gülay Uygun'un otopsi raporunda ateşli silah mermi çekirdeğinden yaralandığı ve bunun haricinde travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadığı belirtildi.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Gülay Uygun'un çalıştığı çocuk yetiştirme yurdunda çocukları gece hayatına yönlendirdiği ile ilgili kendisine yöneltilen iddialar ve oğlu Ümitcan Uygun'un işlediği cinayet ve ardından gelen TV programları nedeniyle ruhsal durumunun bozulduğu kaydedildi.
Gülay Uygun'un olayın yaşandığı yanına silah alarak evden çıktığı ve çağırdığı ticari taksiyle kırsal alana gittiği, buradan eşini arayıp helallik istedikten sonra avukatına mesaj göndererek haklarını helal etmelerini yazdığı belirlenirken Uygun'un daha sonra yanında getirdiği ateşli silah ile başına ateş ederek intihar ettiğinin aktarıldığı soruşturma dosyasında Gülay Uygun'un kendi iradesi ile hayatına son verdiği ifade edildi ve intihara teşebbüs eylemine yardımcı olan kimsenin olmaması, bu nedenle kimsede suç bulunmadığı anlaşılmasında dolayı da Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı için takipsizlik kararının verilmesine karar verildiği belirtildi.