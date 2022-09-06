Ümraniye’de bekçiye yakalanan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasını kırdı













Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 kişilik bir grup hırsız Aşağı Dudullu Mahallesinde bulunan bir inşaat şantiyesini gözüne kestirdi. Gruptan 2 kişi duvarın üzerine çıkarak şantiyeye girmeye çalışırken diğer 3 kişi gözcülük yapmaya başladı. Sokaktan geçen vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde şantiyenin bekçisi tarafından fark edilen 2 hırsız duvardan aşığa atladı. Sokaktan hızlıca uzaklaşmaya çalışan 5 hırsız son anda güvenlik kamerasını fark etti. Elindeki sopayla güvenlik kamerasını vuran hırsızlar güvenlik kamerasını kırdı. Hırsızlık girişimi etkisiz okurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.