Ümraniye'de gecekondu mahallesinde başlayan yangın panik yarattı

İstanbul Ümraniye’de gece saatlerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağdat Sokak üzerinde bulunan gecekondunun çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatının alev aldığını fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda ikamet eden yaşlı kadın komşuları tarafından dışarıya çıkartılırken, yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yanan gecekondunun yanında bulunan diğer binalar da yağından etkilendi.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren bir çalışmanın ardından söndürülürken, yangın çıkan gecekondu kullanılmaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı bir başka gecekonduda da hasar oluştu. Komşuları tarafından teselli edilen gecekondusu yanan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözleri yaşlı bir şekilde izledi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.