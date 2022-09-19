YAŞAM
19 Eylül 2022 - 16:01

Ümraniye'de hırsız, 500 bin TL değerinde anakartları çaldı

Ümraniye'de bir iş merkezinde anakart üretimi yapan firmaya hırsız girdi. 500 bin TL değerindeki anakartları çalan hırsız, rahat tavırlarıyla da dikkat çekerken, hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 16:01
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Ümraniye’de hırsız, 500 bin TL değerinde anakartları çaldı


Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah 06.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan bir iş merkezinde gerçekleşti. İddiaya göre, iş merkezinde anakart üretimi yapan firmaya 8 metre yükseklikten ağaca tırmanarak içeri giren hırsız 500 bin TL değerinde anakartları çaldı. Ardından iş yerinin iç kamera kablosunu kesti. Sabah iş yerine gelen Okan Bayraktar gördüğü manzarayla şoke oldu. Anakartların çalındığını farkına varan Bayraktar, durumu polis ekiplerine ihbar etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

İş yerinden anakartları çalan hırsız kamerada



Hırsız, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsızın tanınmamak için yüzüne maske taktığı ve kucakladığı anakartları koliye doldurup kaçtığı görülüyor.

"Zararımız yaklaşık 500-600 bin TL, gerekli yerlere haber verdik"

Yaklaşık 500-600 bin TL zararlarının olduğunu belirten iş yeri sahibi Okan Bayraktar, "Sabah geldik dükkanımızı açtık ve böyle bir manzarayla karşılaştık. Her yeri dağıtmış. Pencereyi kırıp içeri girmiş ama dışarıdan 8 metre yükseklik var. Tırmanıp ağaçtan girmiş. Zararımız yaklaşık 500-600 bin TL. Gerekli yerlere haber verdik. Polislere ifade verdik. Şahsın bulunmasını bekliyoruz. Telefon ve laptop anakartları, çipler gibi birçok malzemeyi çalmış" ifadelerine yer verdi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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