Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde gerçekleşen hortum paniğe sebep oldu.Akşam saatlerinde başlayan hortum yol kenarında gözlendi. Araçlar arasında çıkan ve yükselen hortum caddede üzerinde paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
YAŞAM
17 Mayıs 2022 - 21:30
Ümraniye'de hortum paniği yaşandı! Vatandaşlar tedirgin oldu
Ümraniye'de akşam saatlerinde cadde ortasında oluşan hortum paniğe neden olurken,yaşanan tedirginlik anları kaydedildi.
YAŞAM
17 Mayıs 2022 - 21:30
EDİTOR
İlginizi Çekebilir