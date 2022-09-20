YAŞAM
20 Eylül 2022 - 12:35

Ümraniye'de kadın sürücüyü sıkıştıran maganda kamerada

Ümraniye'de hareket halinde olan kadın sürücüyü aracıyla sıkıştıran maganda, kazaya sebebiyet veriyordu. O anları mobil cihaz ile kaydeden kadın sürücü, ‘derdin ne' diyerek tepki gösterdi.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 12:35
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Ümraniye’de kadın sürücüyü sıkıştıran maganda kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Şile Otoyolu Çekmeköy yakınlarında oldu. İddiaya göre, isminin Feyza olduğu öğrenilen kadın sürücü, seyir halindeyken, 34 BKL 284 plakasına sahip sürücü tarafından sıkıştırıldı. Uzun bir müddet kendisine selektör yakıp aracı ile sıkıştıran ve kazaya sebebiyet veren maganda karşısında panik yaşayan kadın sürücü, o anları mobil cihaz ile kaydetti. Görüntülerde kadın sürücünün hareket halinde olduğu ve arka taraftan gelen magandanın kadın sürücüyü sıkıştırdığı, kadın sürücünün ise ‘derdin ne' diyerek tepki gösterdiği görülüyor.

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