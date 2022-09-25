Olay gece saat 03:30 sularında Ümraniye çakmak mahallesi Aşık Veysel caddesinde yer alan 6 katlı bir binanın kapalı otoparkında gerçekleşti. Sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 1 polis aracı olmak üzere, 4 otomobil bir motosiklet yandı. Vatandaşların ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere birden fazla itfaiye ekipleri polis ve ambulans yollandı. İbrahim Furkan Çelik
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:38
Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 araç yandı
Ümraniye'de 6 katlı binanın kapalı otoparkında gece saatlerinde çıkan yangında 5 araç yandı.
YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:38
EDİTOR
İlginizi Çekebilir