Ümraniye’de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 araç yandı













Olay gece saat 03:30 sularında Ümraniye çakmak mahallesi Aşık Veysel caddesinde yer alan 6 katlı bir binanın kapalı otoparkında gerçekleşti. Sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 1 polis aracı olmak üzere, 4 otomobil bir motosiklet yandı. Vatandaşların ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere birden fazla itfaiye ekipleri polis ve ambulans yollandı.