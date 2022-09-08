GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 13:36

Ümraniye'de komedi filmlerini aratmayacak olay: Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı

Ümraniye'de çocuklar tavuk sürüsünü kovaladıkları sırada park halindeki kamyonetin motoruna giren ve burada sıkışan tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 13:36
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Ümraniye’de komedi filmlerini aratmayacak olay: Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı


Komedi filmlerini aratmayacak olay, dün Ümraniye'nin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup çocuk, mahallede yaşayan bir vatandaşın sokakta gezen tavuk sürüsünü kovaladı. Tavuklardan biri sokakta park halindeki Oğuzhan Demir'in kamyonetinin motor kısmına saklandı. Motora giren tavuktan habersiz şekilde kamyoneti ile yola çıkan Demir'i komşusu arayarak, “Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş” dedi. Kamyonetini durduran Demir, kaputu açtığında motor kısmında tavuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tavuğu kendi imkanları ile çıkaramayınca olay mahaline itfaiye ekibi yollandı. Motor kısmında mahsur kalan hayvanın tavuk olduğunu gören itfaiyeciler, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından tavuğu kurtardı. Mahsur kaldığı kamyonet motorundan kurtarılan tavuk sahibine teslim edildi.

“Komşu beni aradı ‘Tavuklardan biri senin motora girmiş' dedi”



Kamyonetinin motoruna tavuk kaçan Oğuzhan Demir, “Biz nakliye işiyle uğraşıyoruz. Kamyonetimizle işe gidiyorduk. İşe çıkmadan önce kamyonet komşunun kapısının önündeydi, onun da tavukları var. Mahallenin çocukları tavukları kovalamışlar. Bir tanesi de kaçmış motorun içine girmiş. Biz yoldayken komşu beni aradı ‘Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş' dedi. Biz de sağa çektik baktık ki tavuk motorun içine sıkışmış. Orada biraz mücadele verdik. İtfaiyecileri de aradık. İtfaiyeciler ile mücadele vererek tavuğu hep birlikte kurtardık. Tavuk canlı. Diğer arkadaşlarının yanına gönderdik. Yani herkes mutlu mesut bir şekilde olay yerinden ayrıldı” dedi.

“Kaputu kaldırınca tavuk bize gıdakladı”

Demir, “Biz de çok şaşırdık, normalde araba motorlarına kedi giriyor. Hep kedi görürüz. Tavuk görünce şaşırdık. Gelen herkes kaza yerinde kahkaha atmaya başladı. Bir yandan üzüldüler ancak bir yandan da herkes gülmeye başladı. İtfaiyeciler de güldüler ve şaşırdılar. Şaşırdık, afalladık, heyecanlandık. İndik arabanın altına yattık, kaputu kaldırınca bize gıdakladı. Biz de şaşırdık tabii. O anda hemen tavukla iletişime geçerek kurtarmaya çalıştık. Hem eğlendik hem üzüldük. Tavuğun çıkışını görünce daha da sevindik” şeklinde konuştu.
Öte yandan, kamyonetin motor kısmında mahsur kalan tavuğun itfaiye ekipleri tarafında kurtarılma anı mobil cihaz kamerasına yansıdı.

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Haber Editörü
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