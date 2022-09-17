Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik'e sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı. Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekibi yollandı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, yaralının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın mobil cihaz kameralarına kaydedildi.