Ümraniye’de yokuş aşağı giden İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı













Kaza, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inmekte olan, T.M.'nin kullandığı 34 TN 2465 plakasına sahip İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmı parçalanırken kazada otobüs sürücüsü T.M. ile yolcu E.Ç. yaralandı.İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Yaralıların ilk müdahalesi olay mahalinde yapılarak yaralanan iki kişi ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.Olayın görgü tanıklarından olan Semih Özkan “Yokuş aşağı inerken freni patladı genel itibariyle. Yoksa buradan her an otobüsler dönüyor. Ama freni boşaldığı için hızını alamayıp duvara çarptı” diye konuştu. Öte yandan kaza yapan İETT otobüsü çekici ekiplerinin desteğin ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.