YAŞAM
23 Eylül 2022 - 18:41

Ümraniye'de yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü bıçaklayan şahıs tutuklandı

Ümraniye'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan şüpheli, “silahla basit yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, “Aramızda yaşanan arbedede bıçak motosiklet sürücüsünü yaralamış. Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Ben de ondan şikayetçiyim” dedi.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 18:41
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Ümraniye’de yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü bıçaklayan şahıs tutuklandı


Geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafif ticari otomobilin sürücüsü Selahattin S. ile motosiklet sürücüsü Berk D. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin S. motosiklet sürücüsü Berk D.'yi 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Berk D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bıçaklı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklandı



Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Selahattin S.'nin “silahla basit yaralama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gamze Çevrim
 

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Haber Editörü
Haber Editörü
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