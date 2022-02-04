Ümraniye'deki T tipi cezaevinde korkutan yangın: 11 yaralı..

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki T tipi cezaevinde yangın çıktığı yönünde bir ihbar geçildi. İhbarı alan ekipleri kısa sürede bölgede oldu.
İlçeye bağlı İnkılap Küçüksu Caddesi üzerindeki cezaevinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın sırasında dumandan etkilenerek yaralandıkları belirlenen 11 hükümlü ambulanslara alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, ekiplerin cezaevinde yangına ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İlçeye bağlı İnkılap Küçüksu Caddesi üzerindeki cezaevinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın sırasında dumandan etkilenerek yaralandıkları belirlenen 11 hükümlü ambulanslara alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, ekiplerin cezaevinde yangına ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.