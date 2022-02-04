GÜNDEM
04 Şubat 2022 - 22:27

Ümraniye'deki T tipi cezaevinde korkutan yangın: 11 yaralı..

Ümraniye'de bulunan T Tipi Cezaevi'nde çıkan yangın sonrası yapılan ihbarda bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 11 kişi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÜNDEM
04 Şubat 2022 - 22:27
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Ümraniye'deki T tipi cezaevinde korkutan yangın: 11 yaralı..
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki T tipi cezaevinde yangın çıktığı yönünde bir ihbar geçildi. İhbarı alan ekipleri kısa sürede bölgede oldu. 







İlçeye bağlı İnkılap Küçüksu Caddesi üzerindeki cezaevinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın sırasında dumandan etkilenerek yaralandıkları belirlenen 11 hükümlü ambulanslara alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, ekiplerin cezaevinde yangına ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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