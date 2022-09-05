SPOR
05 Eylül 2022 - 12:26

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'

Trabzonspor maçında iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, “Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede? Biz nasıl mücadele edeceğiz bunlarla bu şekilde? Var olma savaşı veriyoruz ancak bizi katlediyorlar” dedi.

SPOR
05 Eylül 2022 - 12:26
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Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hakem kararlarını eleştirdi.

“Her maçta böyle sıkıntı yaşıyoruz”
Bordo-mavililer karşısında iki penaltılarının görmezden gelindiğini savunan Başkan Tarık Aksar, “Oyuncumuzun kolundan çekiliyor, düşüyor. Kendini bırakmıyor. Diğer tarafta oyuncumuza dirsek atılıyor. Her maçta böyle sıkıntı yaşıyoruz. VAR sistemine ya attığımız golü iptal ettirmek için gidiyorlar ya da penaltımızı iptal etmek için gidiyorlar. Fenerbahçe maçında da aynısı oldu, penaltımız verilmedi ve VAR'a bile bakılmadı” diye konuştu.



“Türk futbolunda kabuk değişmesi lazım”
“Bizi görmezden geliyorlar. Ne işi var Süper Lig'de dediler. Bugün var, yarın yok diyorlar; ayıp ve günah” cümlelerine yer veren Aksar, şöyle devam etti:
“Ben hak ettim ve hak ettiğim yere geldim. Sizin kurduğunuz takımlar 100 milyon Euro, ben 4.5 milyon Euro'ya takım kurdum. Biz nasıl mücadele edeceğiz bunlarla bu şekilde? Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz? Var olma savaşı veriyoruz ancak bizi katlediyorlar. Her şeyde kabuk değişiyor, artık Türk futbolunda da kabuk değişmesi lazım. Emeklerimize yazık. Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede? Adamlar çağırmadı bile.”

“Ses çıkarmaya devam edeceğiz”
İlerleyen haftalarda hatalara karşı tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini de belirten Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, “Kavgacı olmaktan kaçınıyorum, kimseyle kötü olmayalım diyorum ama böyle hakkımız yeniyor. Bundan sonra ses çıkarmaya devam edeceğiz, hakkımızı yedirmemek için” diye konuştu.

“Herkes her şeyi görüyor”
TFF ile mevzu ile ilgili bir görüşme yapıp yapmayacaklarına yönelik gelen bir soruyu Aksar, “TFF Başkanı bizim ağabeyimiz ancak herkes her şeyi görüyor. TFF yetkilileri geliyor maçlarımıza, onlar da görüyor. Bu kadar haksızlık olmaz” diye cevaplandırdı.

Uygar Aydın

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Haber Editörü
Haber Editörü
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