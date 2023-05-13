Umudunu asla kaybetmedi: Onu görenler gözlerine inanamıyor! Tam 57 kilo verdi!







6 AYDA 57 KİLO VERDİ







Fazla kilolarıyla başı belada olan genç vatandaş azmetti ve çok kısa bir süre içinde 57 kilo vermeyi başardı. Onu görenler gözlerine inanamıyor. Peki zayıflama sırları nelerdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Mersin Toroslar ilçesinde yaşamına devam eden 20 yaşındaki Mustafa Bekar küçük yaşlarından itibaren fazla kilolarıyla sorun yaşıyordu. İlkokul ve ortaokul zamanlarında en kilolu dönemlerini yaşayan Bekar, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ni kazandı ancak okula başladığı ilk üç ay kiloları sebebiyle arkadaşlarıyla problemler yaşadı. Arkadaşlarının kendisiyle sürekli dalga geçtiğini dile getiren Mustafa Bekar eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Fazla kiloları yanında ruhsal problemler de yaşamaya başlayan Bekar, psikiyatri tedavisi görmeye başladı.Sonrasında babasının tavsiyesiyle bir beslenme kulübüne gitmeye başladı ve kilolarından kurtulmak için karar verdi. Bu süreçte beslenme düzenini değiştirdi ve hareketli bir yaşam geçirmeye başladı. 6 ay içinde 143 kilodan 86 kiloya düşmeyi başaran Bekar yarım kalan eğitim hayatına da tekrardan başladı. 1.89 boyunda olan Mustafa Bekar liseye başladığı zaman 143 kilo olduğunu ve arkadaşlarının onu aralarına almamasından dolayı sorunlar yaşadığını ve özgüvenini tamamen kaybettiğini söyledi. Bu süreçte sürekli bilgisayar başında hayat geçirmeye başladı ve kimseyle iletişim kurmamaya başladı. Babasının desteğiyle önce psikiyatrik tedavi gören Mustafa Bekar sonrasında yaşam kulübüne katıldı ve katıldığı kulübün felsefesinin yüzde 80 beslenme yüzde 20 egzersiz olduğunu söyledi. Sonrasında ise kendisi de bu mesleği yapmaya başladı ve insanların hayatını değiştirmeye karar verdi. Mustafa Bekar, bu süreçte özgüvenini en üstlere taşıyabildiğini ve arkadaş edinebilmenin bile kendisine yettiğini söylüyor. Ancak onun için en önemlisi artık kendini seviyor olması.