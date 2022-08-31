Umut Bozok Süper Lig'e dönüyor! Cornelius'u gönderen Trabzonspor Umut Bozok'a imza attırıyor







Avcı, Umut Bozok'u kadrosunda görmek istiyor







Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı

Transferde imzaların atılması bekleniyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer döneminin kapanmasına oldukça kısa bir süre kalmışken flaş bir ayrılık yaşanmıştı. Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u Kopenhag'a satan bordo mavililerde gözler yapılması planlanan forvet transferine çevrildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yönetim arasında forvet transferi için görüşmeler hızlı bir şekilde devam ederken, çeşitli adaylar üzerinde görüşmeler sürüyor.Golcü adayları arasında en güçlü isimlerden birinin ise Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok olduğu öğrenildi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Umut Bozok için bordo mavili yönetim girişimlerini hızlandırdı.Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da geçiren Umut Bozok, devre arasında geldiği sezonu gol kralı olarak tamamlamayı başarmıştı. Kasımpaşa formasıyla toplamda 38 Süper Lig maçına çıkan Umut Bozok bu maçlarda 20 gol ve 7 asistlik bir katkıyla oynamıştı. İstanbul ekibinde geçirdiği başarılı dönemin ardından Fransız ekibi Lorient'e geri dönen Umut Bozok'un takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.Fransız kulübü Lorient ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Umut Bozok'u uygun bir bonservis ücretiyle birlikte kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'un yaptığı görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Umut Bozok transferi için Lorient ile görüşen Trabzonspor'un 2.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu konuşuluyor.