UNICEF iyi niyet elçisi Cedi Osman, desteğini şimdi de depremzede çocuklara çevirdi!













"YAPACAK DAHA ÇOK ŞEY VAR!"

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımı Cleveland Cavaliers'ın formasını giyen UNICEF İyi Niyet Elçisi Cedi Osman, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım çağrısı yaptı.Milli basketbolcumuz Cedi Osman, UNICEF Türkiye'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda şunları söyledi: "Bugün milyonlarca insanı etkileyen yıkıcı deprem felaketinin üzerinden sadece bir ay geçti. Bu yıkıcı fekaltTen en çok etkilenenler çocuklardır” dedi. Bazı çocukların ailesini, arkadaşlarını ve evlerini kaybettiğini kaydeden Cedi Osman, aldığı eğitimin kendisini de etkilediğini ve travma geçirdiğini söyledi.Cedi Osman, UNICEF'in bölgedeki çocuklar ve aynı zamanda ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını anlattı. UNİCEF'in iyi niyet elçisi "Ama yapacak daha çok şey var. Şu anda! Çocukların sizin yardımınıza ihtiyacı var ve desteğiniz daha fazla çocuğa ulaşmamıza yardımcı olacak. Şimdi bağış yapın." diye konuştu.