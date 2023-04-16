Üniversite 1-2-3-4. sınıf öğrencileri dikkat! O tarihte 1000 TL bayram ikramiyesi dağıtılacak!







ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ











Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi uzun süredir bir gelenek haline gelmiştir. Bu ikramiye, emeklilerin bayramda kendilerine ve sevdiklerine daha iyi bir bayram yaşatmalarına yardımcı olmak için verilmektedir. Ancak son zamanlarda, üniversite öğrencilerine de bayram ikramiyesi verileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Ayrıntılar haberimizde...Bu iddialara göre, öğrencilere de 1.000 TL bayram ikramiyesi verileceği söylenmektedir.Üniversite öğrencileri genellikle maddi sıkıntılar çeken bir kesimdir ve bayram öncesi ekonomik olarak zor durumda kalabilmektedirler. Bu nedenle, öğrencilere bayram ikramiyesi verilmesi fikri, birçok kişi tarafından olumlu karşılanmaktadır. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.