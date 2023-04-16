Finans
16 Nisan 2023 - 14:45

Üniversite 1-2-3-4. sınıf öğrencileri dikkat! O tarihte 1000 TL bayram ikramiyesi dağıtılacak!

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi uzun süredir bir gelenek haline gelmiştir. Bu ikramiye, emeklilerin bayramda kendilerine ve sevdiklerine daha iyi bir bayram yaşatmalarına yardımcı olmak için verilmektedir. Ancak son zamanlarda, üniversite öğrencilerine de bayram ikramiyesi verileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
16 Nisan 2023 - 14:45
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Üniversite 1-2-3-4. sınıf öğrencileri dikkat! O tarihte 1000 TL bayram ikramiyesi dağıtılacak!
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Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi uzun süredir bir gelenek haline gelmiştir. Bu ikramiye, emeklilerin bayramda kendilerine ve sevdiklerine daha iyi bir bayram yaşatmalarına yardımcı olmak için verilmektedir. Ancak son zamanlarda, üniversite öğrencilerine de bayram ikramiyesi verileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Ayrıntılar haberimizde...

ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ

PARA

Bu iddialara göre, öğrencilere de 1.000 TL bayram ikramiyesi verileceği söylenmektedir. 



Üniversite öğrencileri genellikle maddi sıkıntılar çeken bir kesimdir ve bayram öncesi ekonomik olarak zor durumda kalabilmektedirler. Bu nedenle, öğrencilere bayram ikramiyesi verilmesi fikri, birçok kişi tarafından olumlu karşılanmaktadır. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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