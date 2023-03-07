Üniversite'de yüksek maaşla çalışmak isteyenlere fırsat! Kadro dağılımı yapıldı: Hemen işe başlatılıyor! İzmir ekonomi Üniversitesi personel alacağını duyurdu. Yapılacak alıma ilişkin duyuru resmi internet sitesinden duyruldu. Kadro dağılımı ile detaylar merak ediliyor. Üniversitenin alacağı alıma ilişkin detaylar ve başvuru şartları merak ediliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyen alacağını duyurdu! Üniversitede resmi gazetede yapılan duyuruya göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İşte alıma ilişkin diğer tüm detaylar haberimizde...
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİNDEN PERSONEL ALIM DUYURUSUİş alımlarının kovalandığı dönemlerde personel alım ilanları merak ediliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi kadro dağılımı açıkladı. Alacağı personel hakkında açıklama yapan üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere alacağı kadro dağılımı ise şu şekilde:
Ticaret Hukuku ABD, Uluslararası Özel Hukuk ABD, ingilizce, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Medeni Hukuk ABD, Genetik ve Biyomühendislik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, psikoloji bölümleri için öğretim görevlisi alımları yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler Üniversite'nin resmi internet sitesinden ise duyruldu. Buna göre: Öncelikle adayların başvurdukları pozisyonu belirterek iletişim belgelerinin yer aldığı dilekçelerini sunmaları gerekiyor. Daha sonrasında özgeçmiş, ALES belgesi ya da Yükseköğretim kurumları içinde öğretim görevlisi kadrolarında çalışmakta olanların çalışma belgelerini sunmaları gerekiyor. Yükseköğretim Kurumunca geçerliliği bulunan Yabancı dil sınavından alınmış olduğu belirtilen puanı sunmaları da gerekiyor. Onaylı diploma belgeleri. Not dökümleri. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Ayrıntılar için şu bağlantıya tıklayın. https://emlakkulisi.com/reklamlar/ref_haberici_Yonlendir-43_http://www.ieu.edu.tr/tr