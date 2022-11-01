EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 12:45

Üniversite ders kaydı yapılmadığında ne olur? Üniversite ders kaydı unutulduğunda yapılması gerekenler

Üniversite öğrencilerinin sıklıkla araştırdığı ders kayıt işlemlerinin tarihlerinin geçirildiğinde neler yapılması gerektiği merak edilmektedir. Üniversite ders kaydı yapmayı unuttum ne yapmam gerekiyor? sorusuna yanıt arayanlar haberimizde yer almaktadır. İşte detaylar haberimizde...

EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 12:45
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Üniversite ders kaydı yapılmadığında ne olur? Üniversite ders kaydı unutulduğunda yapılması gerekenler


Üniversitelerde yapılması gereken ders kayıtlarının unutulmasında ne yapılması gerektiği internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Öğrencilerin telaşlandığı ders kayıtlarının unutulmasında yapılması gerekenler merak konusu oldu. Üniversitelerde ders kaydı nasıl yapılır? Üniversitelerde ders kaydı yapılma durumları ve detaylar haberimizde yer almaktadır

ÜNİVERSİTE DERS KAYDI YAPMAYI UNUTANLARIN YAPMASI GEREKENLER

Üniversiteler de öğrencilerin başına gelen durumlardan olan ders kaydı yapmayı unutanlar bazı nedenlerden ötürü yerine getirilmeyen durumlar söz konusu olurken ders kayıtlarının yapılmaması öğrencilerin korkulu rüyası haline geldi. Ders kaydı yaptırmayınca kaydın silineceği, kovulacağı ve dersten kalacakları durumları gündeme gelmektedir. Fakat bu durumların yanı sıra korkulması gereken birinci sınıf kayıtları değil diğer sınıflardır. Bazı üniversitelerde ders kaydı yapmayanlara 3 mazeret hakkı verilir.



Birinci sınıfta ders kayıtlarının yapılmaması durumunda tolerans gösterilse de diğer sınıflarda bu durum daha çok sıkıntı duruma getirilmektedir. Üniversiteye göre değişen ders kayıtlarının yerine getirilmemesi durumunda katkı payı ödeme tutarı farklılık gösterir.

DERS KAYDI YAPMAYI UNUTUNCA KAYIT SİLİNİR Mİ?

Ders kaydı yapmayı unutanlar için ekle - sil uygulaması bulunmaktadır. Bu sistemi unutanlar için ders kaydı yapma şansı doğarken mutlaka gün içerisinde kaydın yapılması gerekir. Bazı üniversiteler öğrencilerin bu durumuna aldırış etmeden genel olarak ders kaydı yapmaktadır. Fakat ilk kez kayıtları unutma durumunda mazeret dilekçesi yazılarak ilk 3 hakkı tanımlanır. İkinci sınıf birinin ders kaydının unutulması üzerine fazladan katkı payı ödenmesi gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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