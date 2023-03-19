Üniversite dev personel alımı için ilana çıktı! Diploması olan yüksek maaşla işe alınacak: İşte son başvuru tarihi

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için devlet üniversitelerinin personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi üniversite alım yapacak? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEN PERSONEL ALIMIGaziantep Üniversitesi tarafından iş arayan insanlara gelen müjdeye göre 384 personel alımı yapılacak. Hemşire, destek personeli, büro personeli, sağlık teknikeri, sağlık personeli, biyolog, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi alımı olacak. Başvuru yapacak adayların 2022 senesi KPSS sonuç belgesi, bir tane fotoğraf, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için güvenlik görevlisi kartı,
tecrübe gerekli kadrolar için SGK hizmet dökümü belgesi; belgelerin e-Devlet barkodlu olması gerekiyor, sertifika istenen kadrolar için sertifika belgesi, askerlik belgesi, nüfus cüzdanı, diploma ya da mezuniyet belgesi, ehliyet gerektiren kadrolar için ehliyet belgesi, güvenlik görevlileri için beden kitle endeksini gösteren belge, vardiyalı çalışma sisteminde çalışması gereken kadrolar için görevini yapmaya engel fiziki ve ruhsal sağlığı olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu gerekiyor; bu rapor sonuçlar belli olduktan sonra atanma hakkı kazanan adaylardan talep edilecek.