Üniversite hayali kuranlara ÖSYM'den duyuru var! YKS için flaş karar çıktı: O illerde sınav yok!







YKS SINAVI BELİRLENEN İLLERDE YAPILMAYACAK







ÖSYM tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan duyuruda, YKS sınavının bazı illerde gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.ÖSYM'nin açıklamasına göre, Deprem nedeniyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS sınavı gerçekleştirilmeyecek.ÖSYM ayrıca, deprem bölgesindeki bu dört ilde yapılan incelemeler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitime başlaması ile birlikte sınav uygulamasına yeniden başlayacaklarını bildirdi.