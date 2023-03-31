EĞİTİM
31 Mart 2023 - 13:30

Üniversite hayali kuranlara ÖSYM'den duyuru var! YKS için flaş karar çıktı: O illerde sınav yok!

ÖSYM, son derece önemli bir açıklama yaptı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın bazı şehirlerde gerçekleştirilmeyeceği kararını duyurdu.

EĞİTİM
31 Mart 2023 - 13:30
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Üniversite hayali kuranlara ÖSYM'den duyuru var! YKS için flaş karar çıktı: O illerde sınav yok!
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ÖSYM tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan duyuruda, YKS sınavının bazı illerde gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

YKS SINAVI BELİRLENEN İLLERDE YAPILMAYACAK

ÖSYM'nin açıklamasına göre, Deprem nedeniyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde YKS sınavı gerçekleştirilmeyecek.



öğrenci

İNCELEME SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLDİ

ÖSYM ayrıca, deprem bölgesindeki bu dört ilde yapılan incelemeler sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitime başlaması ile birlikte sınav uygulamasına yeniden başlayacaklarını bildirdi.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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