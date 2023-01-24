Üniversite öğrencileri bayram edecek! Banka kartlarına 100 TL yükleniyor: Öğrencinin yemeği Ziraat'ten!













BANKKART LİRA SÖZLEŞMELİ ÜYE İŞYERLERİNDE KULLANILMAKTADIR

Bankalarının yeni başlattığı kampanyalara vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu kapsamda genç banka kartı sahiplerine özel bir kampanya oluşturulmuştur. BankKart Genç sahiplerine özel oluşturulan kampanyada 350 Türk Lirası ve üzeri alışverişe 50 Türk Lirası, toplamda 100 Türk Lirası hediye ediliyor. Kampanya 1 Ocak - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerlidir.Kredi kartı veya banka kartı fonksiyonu Bankkart Genç ile Hepsiburada'da en az 350 Türk Lirası alışverişinize 50 Türk Lirası, toplamda 100 Türk Lirası hediye alabilirsiniz. Promosyon 1 Ocak 2023 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Promosyona Bankkart Mobil üzerinden katılmanız gerekmektedir. Kampanyadan kazanılan liralar 10 Şubat 2023 tarihinde hesapta bulunan kart hamillerinin kartlarından tahsil edilecektir.Bankkart lirası en son 28 Şubat 2023 tarihinde kullanılacak olup, kullanılmayan liralar . 1 Mart 2023 tarihinde geri alınacaktır. Banka kartına yüklenen lira, sözleşmesi feshedilen üyelerin işyerlerinde kullanılabilecektir. Müşteri, kampanya süresince kazanabileceği en fazla Bankkart Lirası olarak 100 Türk Lirası kazanabilir. 100 Türk Lirası Bankkart Lirası kazanmak için farklı günlerde alışveriş yapmanız gerekmektedir. k-kart ücretleri asıl kart hamilinin ücretlerine yansıtılır. Kampanya süresince yapılan bir işlemin kampanya bitiminden sonra iptal edilmesi veya iade edilmesi durumunda bağışlanan Bankkart Lirası iade edilecektir. Kampanya süresince programa katılmayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Kampanyaya sadece Bankkart Genç ile yapılan işlemler dahildir. Bankkart, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bedava Bankkart ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.