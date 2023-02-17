Üniversite öğrencileri dikkat! Bahar dönemi için yeni karar açıklandı!

Ülkenin deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitimlerin yaza kadar durdurulacağı açıklanmıştı. Bu karar, eğitim camiasında büyük bir tartışma yarattı ve barolar ile dernekler tarafından kararın iptali için adli işlemler başlatıldı. Öğrenciler de okullarında eylemler yaparak karara karşı çıktılar. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi için bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
ÖĞRENCİLERE BÜYÜK HABER! YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR AÇIKLADI. UZAKTAN EĞİTİM KARARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA YÖK'TEN GELDİYÖK, eğitimin uzaktan devam edeceğini açıklamasının ardından öğrenciler yurtlardan ailelerinin yanına dönmüştü. Öğrenci yurtları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için tahsis edilmişti. Kararın açıklanmasının ardından, üniversiteler, eğitim bilimciler ve eğitim camiası, uzaktan eğitimin yeterli bir yöntem olmadığını savunarak büyük tepki gösterdi. Öğrenci ve eğitimciler, kararın iptali için gösteri, yürüyüş ve yasal işlemlere başvurdu. Dün, kendisine gelen bilgiler doğrultusunda YÖK kararının iptal edileceğini belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bu durumun gerçekleşmesi için biraz zaman gerektiğini ifade etmişti. AA ve YÖK sitesine erişim sağlanamadığı ve YÖK Başkanı'nın açıklama yapacağı bilgisinin ardından Özvar'ın konuşmasına başlamadan önce sorunların giderilmesi gerektiği belirtildi.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR AÇIKLAMA YAPTI
Deprem bölgesindeki öğrenci ve personelin birinci dereceden yakınlarını kaybettiği belirtilerek, sayıların açıklanmayacağı çünkü bunun doğru bulunmadığı gerekçesi belirtilerek başsağlığı dileğinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, depremin olduğu günden itibaren ilgili kurumlarla doğrudan temas halinde olunduğu da vurgulandı.
"ÇOK FAZLA KAYBIMIZ VAR: EN AZ ÜNİVERSİTE SAYIMIZ KADAR"Depremin neden olduğu kayıplar hakkında resmi bir rakam veremeyeceklerini söyledi ve AFAD'ın resmi açıklama yapacağını belirtti. Depremde hayatını kaybeden öğrenci ve öğretim elemanlarının sayısının neredeyse üniversite sayısı kadar olduğunu ifade eden yetkili, depremin etkisi altında kalan çok sayıda kişinin bulunduğunu vurguladı.
"OKULLLAR KULLANILABİLİR DURUMDA" Öğrencilerin uygulamalı eğitimlere devam edebilmeleri için özel öğrenci statüsünde olmaları gerekmektedir. Bu sayede kredi yükleri azaltılabilir. Ayrıca, eğitim öğretim ücreti alınmayacağı kararı verilmiştir. KAYIT DONDURMA
Yapılan incelemeler sonucunda, üniversite kampüslerinde herhangi bir binanın yıkılmadığı tespit edildi. Sadece çok az sayıda binanın ağır hasar aldığı belirlendi. Afetzedelere hizmet veren binaların kullanılabilir durumda olduğu ifade edildi. Ayrıca, ülkenin dört bir yanındaki tıp fakültelerinin olağanüstü bir hizmet sunduğu belirtildi.
UZAKTAN EĞİTİM ESAS ALINACAK
Önceden alınmış bir karar olan 2022-2023 öğretim yılında uzaktan eğitim modelinin uygulanacağı, normalleşme sürecinin tamamlanması için çalışıldığı açıklanmıştı. Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini etkileyecek bazı kararlar alınmıştır. Alınan kararlar, Nisan ayında yeniden değerlendirilerek hibrit eğitim modeli de gözden geçirilecektir. 20 Şubat 2023'ten itibaren başlatılacak olan 2022-2023 Bahar dönemi için diploma programlarında yüzde 30 kısıtı dikkate alınmaksızın uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiş olup, uygulamalı eğitimlerin yüz yüze sürdürüleceği belirtilmiştir. ÖZEL ÖĞRENCİ PROGRAMI
Karar, bahar döneminde uygulanacak olan öğrencilerin kayıtlarının dondurulması taleplerini kapsamaktadır ve bu süre, öğrenim süresinden düşülmeyecektir. VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARAR
Birinci dereceden yakınlarını kaybeden Vakıf üniversitesi öğrencileri için ödeme koşullarında esneklik sağlanması ve burs imkanlarında kolaylıklar sağlanması konusunda tavsiyede bulunulmaktadır. GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI İÇİN KARAR
Güz dönemi sınavlarına ilişkin olarak da bazı kararlar alındı ve kayıtlı öğrencilerin 6 Şubat'tan sonraki final, bütünleme veya mazeret sınavları ileri bir tarihe ertelendi.