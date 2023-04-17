Üniversite öğrencileri dikkat! Bunu hemen yapan 150 TL para alacak

















Akbank, dijital platformda sunduğu ürünleriyle öne çıkan bir banka ve yeni bir kampanya duyurusu yapmış. Bu kampanya, sadece birkaç talimat vererek üniversite öğrencilerinin 150 TL değerinde chip-para kazanmalarını sağlayacak. Kampanya şartlarına göre, Akbank'ta hesabı olan üniversite öğrencileri, otomatik ödeme talimatı vererek 150 TL'ye kadar chip-para kazanabilecekler. İlk talimat verildiğinde 25 TL, ikinci talimat verildiğinde 50 TL ve üçüncü talimat verildiğinde ise 75 TL olmak üzere toplamda 150 TL chip-para verilecektir. Kampanya 13 Nisan 2023 - 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.Chip-para kazanmak için, cep telefonu, elektrik, su, doğalgaz gibi faturaların ödeme talimatı verilebilir. Her bir fatura talimatı ayrı bir talimat olarak değerlendirilecektir. Kampanya kapsamında bir fatura talimatı verenler 25 TL, iki fatura talimatı verenler ise 25 TL + 50 TL = 75 TL chip-para kazanabileceklerdir. Üç ya da daha fazla fatura talimatı verenler ise 25 TL + 50 TL + 75 TL = 150 TL chip-para kazanabileceklerdir. Manuel ödeme işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek. Kampanyadan kazanılan chip-para, 15-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında müşterilerin kartlarına yüklenecektir.Manuel ödeme işlemi yapılan faturalar kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Kazanılan chip-para 15-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında kartlara tanımlanacaktır. Ayrıca, Juzdan uygulamasını indirenler 1.000 TL'ye kadar chip-para kazanma fırsatı da sunulmaktadır. Bu kampanya ile Akbank, üniversite öğrencilerine dijital bankacılık hizmetlerini kullanarak kolayca para kazanma fırsatı sunmaktadır. Fatura ödemeleri gibi rutin işlemleri otomatikleştirmek, öğrencilerin zaman ve enerjilerini tasarruf etmelerine yardımcı olacakken aynı zamanda chip-para kazanmalarını sağlayacaktır. Bu kampanya, Akbank'ın müşteri odaklı yaklaşımını ve dijital platformda sunduğu avantajları bir kez daha gözler önüne sermektedir.