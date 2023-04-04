Üniversite öğrencileri sevinçten havaya uçacak! Burs tutarı 1875 TL'ye çıkarıldı: O tarihten itibaren başlıyor













İŞTE YENİ BURS ÜCRETLERİ

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik burs miktarlarını artırması, öğrencilerin eğitimlerine olanak tanıyan önemli bir adımdır. Bu artışlarla birlikte özellikle öncelikli alanlarda eğitim gören öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Burs miktarlarındaki artışlar, öğrencilerin yaşam standartlarını yükselterek eğitim hayatlarını kolaylaştıracak ve ülkemizdeki yükseköğretim kalitesini artıracaktır. YÖK, öğrencilerin burs alabilmesi için belirli şartları sağlamalarını istemektedir. Bu şartlar arasında öğrencilerin öğrenim durumları, öğrenim gördükleri programlar, ailelerinin gelir durumları gibi kriterler yer almaktadır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, maddi sıkıntılarını hafifletmenin yanı sıra daha iyi bir eğitim alabilmenin fırsatını da yakalayacaklardır.Yapılan bu artışlar, öğrencilerin daha donanımlı ve yetkin bir şekilde mezun olmalarına yardımcı olacaktır. Özellikle öncelikli alanlarda eğitim gören öğrencilerin desteklenmesi, bu alanlarda ülkemizin nitelikli insan kaynağına sahip olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, bu artışlar ile birlikte ülkemizdeki eğitim kalitesinin artması da beklenmektedir. Yükseköğretim Kurulu, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını artırdı. Özellikle öncelikli alanlarda ve belirli programlarda eğitim gören öğrencileri desteklemek için yapılan bu artışlar, 2023 Nisan ayından itibaren geçerli olacak.Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devlet üniversitelerinde doktora programına kayıtlı öğrencilerin nitelikli bilgi üretmelerini teşvik etmek amacıyla Doktora Bursu'nu yükseltti. Buna göre, çalışan öğrenciler için burs miktarı 910 Lira'dan 2 bin 500 Lira'ya , çalışmayan öğrenciler için ise 3 bin 825 Lira'dan 7 bin 500 Lira'ya çıkarıldı. Ayrıca, Lisans Destek Bursu da 1000 Lira'dan bin 875 Lira'ya yükseltildi ve Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin burs miktarı da bin 500 Lira'dan 2 bin Lira'ya çıkarıldı. YÖK Destek Bursu ise ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran devlet üniversitesi lisans öğrencilerine verilen bir burs. Yabancı uyruklu lisans öğrencileri için burs miktarı bin 500 Lira'dan 2 bin Lira'ya; yüksek lisans öğrencileri için burs miktarı 2 bin 300 Lira'dan 3 bin 500 Lira'ya; doktora öğrencileri için burs miktarı ise 3 bin 500 Lira'dan 6 bin Lira'ya yükseltildi.