Üniversite öğrencileri sevinçten havaya uçtu! Burslara dev zam geldi: Artık 1875 TL ödenecek!

















Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrencilere destek olmak amacıyla lisans ve lisansüstü programlarda burs miktarlarını arttırdı. Belirli programlarda ve öncelikli alanlarda verilen burs miktarları 2023 Nisan ayından itibaren farklı oranlarda arttırıldı. Yapılan bu artışlar sayesinde YÖK, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor. YÖK'ün arttırdığı burs miktarları, öğrencilerin maddi açıdan daha rahat bir eğitim hayatı sürdürmelerine yardımcı olacak. Bu destek sayesinde öğrenciler, eğitimlerine daha fazla odaklanarak başarılarına katkıda bulunabilecekler. Ayrıca belirli programlarda ve öncelikli alanlarda yapılan artışlar, öğrencilerin bu alanlarda daha fazla teşvik edilmesini sağlayacak ve gelecekte bu alanlarda yetişen nitelikli insan kaynağına katkıda bulunacak. YÖK'ün bu adımı, Türkiye'nin eğitim alanındaki gelişimine önemli bir katkı sağlayacak.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan bir duyuruda, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin desteklenmesi amacıyla burs miktarlarının arttırıldığı açıklandı. Nisan ayından itibaren geçerli olacak zam oranlarına göre, 00/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Ayrıca Lisans Destek Bursu da 1000 TL'den 1875 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Yapılan duyuruda, Yükseköğretim Kurulu'nun lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını farklı miktarlarda artırdığı ifade edildi.