Üniversite öğrencileri sevinçten havaya uçtu! Burslara dev zam geldi: Artık 1875 TL ödenecek!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrencilere destek olmak amacıyla lisans ve lisansüstü programlarda burs miktarlarını arttırdı. Belirli programlarda ve öncelikli alanlarda verilen burs miktarları 2023 Nisan ayından itibaren farklı oranlarda arttırıldı. Yapılan bu artışlar sayesinde YÖK, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor. YÖK'ün arttırdığı burs miktarları, öğrencilerin maddi açıdan daha rahat bir eğitim hayatı sürdürmelerine yardımcı olacak. Bu destek sayesinde öğrenciler, eğitimlerine daha fazla odaklanarak başarılarına katkıda bulunabilecekler. Ayrıca belirli programlarda ve öncelikli alanlarda yapılan artışlar, öğrencilerin bu alanlarda daha fazla teşvik edilmesini sağlayacak ve gelecekte bu alanlarda yetişen nitelikli insan kaynağına katkıda bulunacak. YÖK'ün bu adımı, Türkiye'nin eğitim alanındaki gelişimine önemli bir katkı sağlayacak.
BURSLAR NE KADAR OLDU