Üniversite öğrencilerine bir müjde daha! 5000 TL burs bağlanacak: Şartlar açıklandı!

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, üniversite öğrencilerini sevindiren bir haber duyurdu! Ahbap, öğrencilere burs verecek. İşte detaylar! Kahramanmaraş depremiyle birlikte birçok öğrenci hem ailesiz hem de evsiz kaldı. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgelerinde olan ve yardım kampanyaları ile adından söz ettiren Ahbap Derneği, yeni bir yardım kampanyası başlattı. Burslardan faydalanmak isteyen öğrencilerin, Türkiye'de bulunan herhangi bir üniversitenin lisans veya yüksek lisans programlarında kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aylık geliri 4.000 TL'nin altında olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
Başvurular, Ahbap Derneği resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvurular için son tarih 31 Mart 2023'tür. Başvuruların ardından Ahbap Derneği, burs almaya hak kazanan öğrencilere haber verecektir.
Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin bu inisiyatifi, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için önemli bir destek sağlayacak. Bu güzel kampanyaya katılmak için hemen başvurun! Ahbap Derneği, Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen öğrenciler için önemli bir açıklama yaptı. Depremde anne veya babalarını kaybeden üniversite öğrencilerine destek olmak için Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Levent, öğrencilere 1 yıl boyunca aylık 5 bin TL burs verileceğini duyurdu. Detaylar ve başvuru süreci için Ahbap.org sitesinin en kısa zamanda güncelleneceği belirtildi. Ahbap Derneği, depremzedeler için yardım çalışmalarına hızla devam ediyor ve öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için önemli bir adım atmış oldu.
Türk Eğitim Vakfı, her yıl öğrencilere burs sağlayan bir kuruluş olarak, depremzedelerin çocuklarını da unutmadı. Merkezi Kahramanmaraş'ta bulunan iki büyük depremin ardından etkilenen 11 şehirde yaşayan öğrencilere burs sağlayacaklar. Vakıf, bin öğrenciye burs verecek ve başvuru yapmak için adayların depremin vurduğu ve afet bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ'dan birinde ikamet etmeleri gerektiğini belirtti.