Finans
19 Nisan 2023 - 07:45

Üniversite öğrencilerine burs müjdesi! TCKN 0,2,6 ile bitenler dikkat: Hesabınızı kontrol edin

Üniversite öğrencileri internet üzerinden burs araştırmalarına devam ederken müjdeli haberler geldi. Peki kimlerin bursları yattı? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
19 Nisan 2023 - 07:45
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Üniversite öğrencilerine burs müjdesi! TCKN 0,2,6 ile bitenler dikkat: Hesabınızı kontrol edin
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Üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürecek haberler internet üzerinden paylaştı! Hak sahiplerinin bursları hesaplara geçiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLAR HESAPLARA GEÇİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından paylaşılan haberlere göre bugün itibariyle binlerce üniversite öğrencisinin burs ödemeleri yapılıyor. 



Üniversite Öğrencilerinin Bursları Yatıyor

Tunç Soyer burs ödemeleri ile ilgili açıklamaları sosyal medya hesabından belirtti ve şu paylaşımı yaptı; 'Bunu yapamazsınız dediler ama 2021 senesinden itibaren 13 bin 712 üniversite öğrencisine toplam 50 milyon 195 bin 200 TL nakit desteği sağladık. 8 bin 105 öğrencimiz bugün itibariyle ikinci dönem burslarını alacak. Güle güle harcayın.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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