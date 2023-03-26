Üniversite öğrencilerine duyuru yapıldı! 31 Mayıs'a kadar başvuru yapan 40.000 TL kazanacak! İşte ayrıntılar







ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SON TARİH 31 MAYIS!







İSKİ kısa film yarışması başlattı. Yarışmaya katılım şartları belirlendi. Yarışma sonucunda kazanan kişiler için ödüller hazırlandı. Kazanan kişiler için ödüller nelerdir? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için başvurular başlatıldı. Başvurular 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecektir.İSKİ 'Suyun Hafızası' adlı kısa film yarışmasını internet adresi üzerinden duyurdu. Yarışma için başvuru şartları belirlendi. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde öğrenciler başvuruda bulunabileceklerdir. Yarışma birincisi 40.000 TL ve plaket, ikinci kazanana ise 20.000 TL ve plaket, üçüncü kazanana 10.000 TL ve plaket ödülü verilecektir. Başvurular “suyunhafizasi.com” internet adresinden sağlanacaktır. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar belirtilen internet adresinden başvurular alınacaktır. KISA FİLM YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI: - Yarışmaya Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılım sağlayabilecekler. - Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip şeklinde gerçekleştirilebilir. Ekip halinde başvuru halinde, şartnamedeki ve başvurudaki şartlara uygunluktan “Ekip Sözcüsü” sorumlu olacaktır. - Katılımcının, başvuru yapıldığı tarihte 18 yaşını doldurmuş olması şarttır. - Film süresi, jenerik hariç en fazla 20 dakika olması gerekmektedir. - Yarışmaya en çok 1 film ile katılınabilir. - Kısa film orijinal olmalıdır. Önceden yayınlanmış başkalarına ait görüntüler tespit edilmesi halinde katılımcılar diskalifiye olacaktır. - Kısa filmler Türkçe seslendirmeli veya Türkçe alt yazılı olması şarttır. - Filmin herhangi bir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel, içerik bulundurmamalıdır. - Ortaya çıkan kısa filmde kaynak belirtmeden alıntı olmamalıdır. Alıntı olması durumunda belirtilmesi şarttır. - Yarışmaya 22 Mart 2021’den sonra çekilmiş, Türkiye yapımı ya da ortak yapım kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel, animasyon kategorilerinde kısa metrajlı filmler yer alabilir. - Katılımcılar, yarışmaya katılmasının ardından filmini geri alamaz. Kopyalar ise iade edilmez. - Yarışmanın sonuçları suyunhafizasi.iski.istanbul internet sitesinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılar, sonuç hakkında bilgilendirilecektir. - Yarışmaya gönderilecek film içeriğinde özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları olması halinde üçüncü kişilerden dolayı olacak her türlü telif hakkı ihlali yarışmacının sorumluluğunda yer almaktadır. Suç teşkil edecek durumların daha sonra ortaya çıkması durumunda, İSKİ ve yarışmaya destekçlerinin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Yarışma sonrasında tespit edilirse eser sahibi ödüllendirilmiş olması durumunda ödülü geri alınacaktır. - Katılım sağlayan adaylar, başvuru formunu imzaladığında söz konusu kısa filmin İSKİ'ye ve bu yarışmaya destek veren kurumlara ait internet sitelerinde, sosyal medya, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın süresiz kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve ekrana getirme hakknın doğacağını ve bunun için gerekli olması durumunda bir protokol imzalanacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt edecektir. İSKİ, kullanılan filmlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm haklarına sahip olacaktır. - Her tür teknikle hazırlanmış animasyon filmleri geçerlidir. - Filmler en çok 2 GB boyutunda olmalıdır; gösterim kopyaları DCP (flat ise 1998x1080px, scope ise 2048x858px) ya da video (Quicktime Uncompressed ya da H264 codec’li MP4) formatında hazırlanmalıdır. - Sunulan filmlerin yüklenmesiyle ilgili sorun olması halinde İSKİ sorumlu değildir. - Sunulacak olan kısa filmler için başvuru dokümanı ve materyaller en son 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü 17.00 tarihine kadar İSKİ’ye iletilmelidir. - Jürilerin verdiği kararlar kesindir, itiraz hakkı yoktur , değiştirilmesi mümkün değildir.