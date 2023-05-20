Üniversite öğrencilerine müjde! Sınavlar ertelendi öğrenci rahat nefes aldı







FİNALLER ERTELENDİ







Üniversite öğrencileri final sınavlarına hazırlık yapmaya başlamışken YÖK tarafından verilen karar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki sınavlar ne zaman olacak? YÖK açıklamasında neler söylendi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin mağdur olmaması için Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan deprem felaketi göz önünde bulundurularak final sınavlarının 1 Haziran tarihinden sonra yapılmasına karar verildi. Aynı zamanda YÖK Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok farklı şehir için yüz yüze eğitime geçilse bile online sınavların desteklendiğini de söyledi.YÖK tarafından üniversitelere bildirilen karar ise şu şekilde; 'Kahramanmaraş merkez üssü olarak yaşanan deprem felaketinin ülke genelinde etkileri, depremzede vatandaşlar ve öğrencilerin barınma sorunları, sosyal koşullar ve öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 bahar dönemi final sınavlarının 1 Haziran tarihinden önce başlatılmamasına, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve 1 Haziran sonrasında final sınavlarının başlamasına karar verilmiştir.'