Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Herkes valizini hazırlasın! YÖK'ten duyuru geldi

Yaşadığımız büyük afetlerin ardından üniversiteler de uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yükseköğretimle ilgili son dakika
gelişmesi yaşandı. Detaylar haberimizde…
YÖK BAŞKANI AÇIKLADI! YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YÖK Rektörü Özvar, İzmir Ege Üniversitesi'nde düzenlenen 256. Üniversitelerarası Kurul toplantısında deprem nedeniyle yüz yüze derslerin iptaline ilişkin açıklamalarda bulunarak, uzaktan eğitimle ilgili kararların nisan ayı içinde yeniden değerlendirileceğini hatırlattı. Özvar, Üniversitelerin açılmasıyla ilgili olarak, uzaktan eğitimle ilgili kararların nisan başında tekrardan inceleneceğini söyledi.
HİBRİT SİSTEM DE GÜNDEMDE
Özvar, yüz yüze derslerin verildiği uzaktan eğitimin yanı sıra şartlar elverdiği takdirde harmanlanmış (hibrit) eğitim seçeneklerinin de sunulacağını açıkladı. 06 şubat günü 11 şehrimizi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında üniversitelerimizdeki eğitimin durumları hakkında açıklamaya yapan Özvar, “Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir” dedi.