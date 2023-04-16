Üniversite öğrencilerine para yardımı! e-Devlet'ten başvuran 1.420 TL alacak!







ÖĞRENCİLERE DESTEK DEVLETTEN





E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite öğrencilerine belirli ihtiyaçlarını karşılamaları adına destek ödemesi yapacak. Bu kapsamda, okuyan öğrencilere 1.420 TL destek ödemesi verilecek. Ancak öğrencilerin birtakım şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Destek ödemesi ile ilgili tüm detaylar ise haberimizde yer almaktadır.Devlet, öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, üniversite öğrencilerine KYK bursuna ek olarak 1.420 TL destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Bu destek ödemesi, öğrencilerin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için veriliyor ve yılda 2 kez öğrenci yardımı olarak ödeniyor. Ancak bu destekten yararlanmak için belirli başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.Üniversite öğrencileri, öğrenci yardımı başvurularını e-Devlet platformu veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapabilirler. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler kendi kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak "Eğitim Öğretim Yardım Talebi" bölümünde bilgilerini eksiksiz olarak doldurup talep türünü seçerek başvuru yapabilirler. Olumlu sonuçlanan tüm başvurulara devlet tarafından 1.420 TL destek ödemesi yapılacaktır.