Üniversite öğrencilerine para yardımı! e-Devlet'ten başvuran 1.420 TL alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite öğrencilerine belirli ihtiyaçlarını karşılamaları adına destek ödemesi yapacak. Bu kapsamda, okuyan öğrencilere 1.420 TL destek ödemesi verilecek. Ancak öğrencilerin birtakım şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Destek ödemesi ile ilgili tüm detaylar ise haberimizde yer almaktadır.
ÖĞRENCİLERE DESTEK DEVLETTEN
E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ
Üniversite öğrencileri, öğrenci yardımı başvurularını e-Devlet platformu veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapabilirler. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler kendi kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak "Eğitim Öğretim Yardım Talebi" bölümünde bilgilerini eksiksiz olarak doldurup talep türünü seçerek başvuru yapabilirler. Olumlu sonuçlanan tüm başvurulara devlet tarafından 1.420 TL destek ödemesi yapılacaktır.