Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversiteye giden öğrencilere belirli ihtiyaçlarının giderilmesi için destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Öğrencilere verilecek olan 1.420 TL nakit ödemeler için başvurular başladığı bilgisi verildi. Öğrencilere devletten 1.420 TL geri ödemesiz destek için gerekli olan tüm detaylar...
EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 14:04
Üniversite öğrencilerine tam destek! Başvuru yapan herkese 1420 TL geri ödemesiz yardım
Devletten üniversite öğrencilerine destek geldi. Başvuru yapan her öğrenciye 1420 TL ödeme yapılacak Belirlenen şartlara uygun olan öğrenciler e devlet üzerinden başvuru yapmaya başladı. Öğrencilere verilecek nakit destek için başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde.
EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 14:04