Üniversite öğrencilerine tam destek! Başvuru yapan herkese 1420 TL geri ödemesiz yardım







ÖĞRENCİLERE 1.420 TL DESTEK ÖDEMESİ







BAŞVURU KOŞULLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversiteye giden öğrencilere belirli ihtiyaçlarının giderilmesi için destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Öğrencilere verilecek olan 1.420 TL nakit ödemeler için başvurular başladığı bilgisi verildi. Öğrencilere devletten 1.420 TL geri ödemesiz destek için gerekli olan tüm detaylar...Üniversite öğrencilerine yapılacak olan destek ödemeleri için bakanlık tarafından duyuru yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl 2 kere yapılan destek ödemeleri olurken KYK'nın yanı ek bir nakit destek sunuldu. Öğrenci yardımı adıyla beraber yapılan sosyal destek ödemeleri ise öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı oluyor.E devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda başlıca TC vatandaşı olmak gerekir. Kimlik numarası ve şifreyle beraber sisteme giriş yapılarak arama kısmına "Eğitim Öğretim Yardım Talebi" yazılarak çıkan sayfa üzerinde bilgiler eksiksiz olarak doldurularak başvurular tamamlanır.