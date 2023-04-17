EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 14:04

Üniversite öğrencilerine tam destek! Başvuru yapan herkese 1420 TL geri ödemesiz yardım

Devletten üniversite öğrencilerine destek geldi. Başvuru yapan her öğrenciye 1420 TL ödeme yapılacak Belirlenen şartlara uygun olan öğrenciler e devlet üzerinden başvuru yapmaya başladı. Öğrencilere verilecek nakit destek için başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 14:04
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Üniversite öğrencilerine tam destek! Başvuru yapan herkese 1420 TL geri ödemesiz yardım


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversiteye giden öğrencilere belirli ihtiyaçlarının giderilmesi için destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Öğrencilere verilecek olan 1.420 TL nakit ödemeler için başvurular başladığı bilgisi verildi. Öğrencilere devletten 1.420 TL geri ödemesiz destek için gerekli olan tüm detaylar...

ÖĞRENCİLERE 1.420 TL DESTEK ÖDEMESİ

Üniversite öğrencilerine yapılacak olan destek ödemeleri için bakanlık tarafından duyuru yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl 2 kere yapılan destek ödemeleri olurken KYK'nın yanı ek bir nakit destek sunuldu. Öğrenci yardımı adıyla beraber yapılan sosyal destek ödemeleri ise öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı oluyor.



öğrencilere nakit destek

BAŞVURU KOŞULLARI

E devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda başlıca TC vatandaşı olmak gerekir. Kimlik numarası ve şifreyle beraber sisteme giriş yapılarak arama kısmına "Eğitim Öğretim Yardım Talebi" yazılarak çıkan sayfa üzerinde bilgiler eksiksiz olarak doldurularak başvurular tamamlanır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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