Üniversite öğrencilerini üzen haber: Öğrenim harçlarına yüzde 36 zam yapıldı!











Üniversite harç ücretleri ne kadar oldu?







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin ödedikleri öğrenim ücreti katkı paylarına zam yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Resmi Gazetede yayımlanan karar göre ise üniversite öğrenim ücreti katkı payları yüzde 36 artırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda ise yeni öğrenim ücretleri belirlendi. Buna göre; tıp fakültelerinde 706 TL olarak ödenen ücret 961 TL'ye çıkarılırken diş hekimliği fakülteleri için 509 TL olarak ödene ücret ise 804 TL'ye yükseltildi. Veterinerlik fakültelerinde 462 TL olarak ödenen ücretin ise son gelen zamla 629 TL'ye çıktığı bildirilirken fen-edebiyat fakültelerinin 340 TL şeklindeki ücreti ise 463 TL oldu.Güzel sanatlar fakültelerinin ücreti 377 TL’den 513 TL'ye iletişim, eğitim, ilahiyat fakültelerinde ödenen ücretler ise 340 TL’den 463 TL'ye yükseldiği belirtilen kararda konservatuar ücretlerinin 958 liraya çıktığı Açık öğretim fakültelerinin ücretlerinin de 105 olduğu aktarıldı. İkinci öğretim programlarının öğrenim ücretlerine yapılan değişikle birlikte ödenmesi gereken miktarlar şöyle sıralandı: Veterinerlik fakültesi:3 bin 471 TL, Bilgisayar, mühendislik, mimarlık fakültesi: 2 bin 486 TL, Fen-edebiyat fakültesi: 2 bin 084 TL, Hukuk, iktisat, işletme fakültesi: bin 879 TL Pilotaj fakültesi: 6,944 TL