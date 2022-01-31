Üniversite öğrencisi Elon Musk'tın 5 bin dolarlık teklifini ret etti

Florida Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Jack Sweeny adlı bir öğrenci milyarder iş adamı Elon Musk'ın özel jetini izlemesini sağlayan bir algoritma geliştirdi. Üniversite öğrencisi geliştirdiği bu yazılım ile özel jetin konum bilgilerini anında ulaşım sağlayarak sosyal medya hesabından paylaşmasın sağladı. Bu yüzden Musk, özel jetinin izlenmesinin “güvenlik endişesine” neden olduğunu söyledi.
Musk, sosyal medya hesabından, “Bir deli tarafından vurulma fikrinden hoşlanmıyorum” açıklamasında bulunarak gence sosyal medya hesabını kapatması için 5 bin dolar teklif etti. Öte yandan üniversite öğrencisi Sweeny ise “Uçağının takip edilmesinin Musk'ın ne iş yaptığını ortaya çıkaracağını biliyordum" ifadelerini kullanarak, Musk'ın kendisine teklif ettiği 5 bin doları reddettiğini ve hesabını kapatmak için 50 bin dolar istediğini açıkladı.
Sweeny ayrıca, teklifine cevap bekleyene kadar daha fazla izleme için algoritma oluşturmaya devam edebileceğini çünkü insanların bu duruma oldukça fazla ilgi gösterdiğini söyledi.
Musk, sosyal medya hesabından, “Bir deli tarafından vurulma fikrinden hoşlanmıyorum” açıklamasında bulunarak gence sosyal medya hesabını kapatması için 5 bin dolar teklif etti. Öte yandan üniversite öğrencisi Sweeny ise “Uçağının takip edilmesinin Musk'ın ne iş yaptığını ortaya çıkaracağını biliyordum" ifadelerini kullanarak, Musk'ın kendisine teklif ettiği 5 bin doları reddettiğini ve hesabını kapatmak için 50 bin dolar istediğini açıkladı.
Sweeny ayrıca, teklifine cevap bekleyene kadar daha fazla izleme için algoritma oluşturmaya devam edebileceğini çünkü insanların bu duruma oldukça fazla ilgi gösterdiğini söyledi.